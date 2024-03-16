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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков не обсуждал продление контракта с Карпиным: «Он главный тренер сборной России – это говорит о том, что мы ему доверяем»

Действующее соглашение главного тренера сборной России рассчитано до августа.  – Я на связи с Карпиным.

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