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Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает врага

Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает врага

Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает врага Все более ожесточенная охота на бандеровские локомотивы толкает Киев в средневековые времена чумацкого шляха Очень обнадеживающее Россию заявление, похожее на добровольную явку с повинной, сделали в командовании Сил логистики ВСУ.

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