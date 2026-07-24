Налеты «Гераней» сбивают ВСУ с рельсов. А нарастающий дефицит ГСМ обездвиживает врага Все более ожесточенная охота на бандеровские локомотивы толкает Киев в средневековые времена чумацкого шляха Очень обнадеживающее Россию заявление, похожее на добровольную явку с повинной, сделали в командовании Сил логистики ВСУ.