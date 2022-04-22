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В Ростове 23 апреля откроется спортивный сезон

В Ростове 23 апреля откроется спортивный сезон

Городской праздник спорта и здоровья пройдёт на 18 обновлённых муниципальных площадках во всех районах донской столицы! — Турниры по баскетболу, волейболу и мини-футболу, «Весёлые старты» и соревнования по теннису, показательные… Показать полностью.

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