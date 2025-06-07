Один из заложников «Норд-Оста» получил материальную компенсацию

Размер выплаты не уточняется Судом частично удовлетворен иск о компенсации морального вреда Игорю Захарову, который оказался в числе заложников террористов в доме культуры на Дубровке в Москве в 2002 году.
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