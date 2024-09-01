Страховые компании предупреждают о рисках, связанных с ростом популярности электромобилей и беспилотных автомобилей

Поскольку технология автономного вождения и непосредственно электромобили трансформируют традиционный сектор автострахования, правительство Гонконга предлагает существенные стимулы для ускорения этого перехода.
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