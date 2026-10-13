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Царьград

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Ивановские бегуньи выиграли эстафету на полумарафоне в Суздале

Ивановские бегуньи выиграли эстафету на полумарафоне в Суздале

Анастасия Жмукова и Мария Удалова показали время 1 час 30 минут в эстафете на двоих, где каждый бегун преодолевает половину полумарафонской дистанции.

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