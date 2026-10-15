🤩 Лётчик-космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Балаклава из космоса На снимках Балаклава предстаёт во всей красе — с высоты орбиты особенно заметно, как красиво выглядит район, омываемый Чёрным морем.
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