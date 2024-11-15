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Царьград

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ВСУ завели колоссальные резервы на Курщину. Потери рекордные. Тревожные сообщения с фронта: Официально подтверждён "безумный план" Киева

ВСУ завели колоссальные резервы на Курщину. Потери рекордные. Тревожные сообщения с фронта: Официально подтверждён "безумный план" Киева

Обстановка на Курском направлении остаётся сложной. С фронта поступают тревожные сообщения - фронтовики докладывают: "Продвижение идёт крайне тяжело и медленно".

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