Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР Юлия СоколоваС самого утра жители районов, прилегающих к Авдеевке, стали свидетелями масштабного обстрела: стена снарядов обрушилась на позиции ВСУ.
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