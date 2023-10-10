Чудовищной силы грохот у Донецка — идёт мощный бой у Авдеевки, армия России наносит невиданный по силе удар по объектам врага у столицы ДНР Юлия СоколоваС самого утра жители районов, прилегающих к Авдеевке, стали свидетелями масштабного обстрела: стена снарядов обрушилась на позиции ВСУ.