CNN: Президент России добьётся ослабления американской поддержки киевского режима

Президент России Владимир Путин добьется ослабления американской поддержки киевского режима. Конечно, она пока не прекратилась, но уже дала первые трещины.
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