Песков: эксперты активно обсуждают варианты ответа России на действия Запада

Эксперты активно обсуждают варианты ответа России на действия Запада, но президент РФ Владимир Путин всегда предельно аккуратен в этом, заявил 15 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии