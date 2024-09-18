«МК»: Звереву грозит суд за исполнение песни «Матушка-Земля»

Федор Родников

За*бли эти правообладатели,ну откажутся певцы исполнять их сочинения,ну начнут дружно петь русские народные ичто?-авторы с голодухи подохнут.Звереву лучше совсем исчезнуть со всех медийных полей,ведь с его рылом только кассиром в уличный туалет😅🤣😂