Скандал вокруг песни «Матушка-Земля» продолжает разгораться, на это обратили внимание корреспонденты «Московского комсомольца».
«МК»: Звереву грозит суд за исполнение песни «Матушка-Земля»
Комментарии
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Федор Родников
За*бли эти правообладатели,ну откажутся певцы исполнять их сочинения,ну начнут дружно петь русские народные ичто?-авторы с голодухи подохнут.Звереву лучше совсем исчезнуть со всех медийных полей,ведь с его рылом только кассиром в уличный туалет😅🤣😂
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16 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
его место в психушке,а корону гвоздями прибить к башке
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11 час.
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