Приют для бездомных животных предложили строить в селе Минеево под Рязанью

Приют для бездомных животных под Рязанью предложили построить в районе села Минеево. Ранее предложенный мэрией участок в Храпове для этих целей не подходит, сообщил на своей странице ВКонтакте зампред регионального правительства Виталий Артёмов.
Приют для бездомных животных под Рязанью предложили построить в районе села Минеево. Ранее предложенный мэрией участок в Храпове для этих целей не подходит, сообщил на своей странице ВКонтакте зампред регионального правительства Виталий Артёмов.
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