Изменения порядка регистрации договора дарения

Федеральным законом от 13.12.2024 № 459-ФЗ «О внесении изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено обязательное нотариальное удостоверение договора дарения недвижимости.
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