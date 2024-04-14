Карчаа: ядерный инцидент на ЗАЭС из-за ВСУ затронет Украину и Европу

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что удары украинских военных по объектам Запорожской АЭС могут привести к ядерному происшествию, способному затронуть территорию всей Украины, а также часть стран Восточной Европы.