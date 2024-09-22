Посольство РФ: Эстония глумится над останками советских солдат

В России назвали актом вандализма раскопки могил советских воинов в Эстонии. Эти действия направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в прибалтийской республике Ленар Салимуллин к 80-летию освобождения Таллина от нацистской оккупации.
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