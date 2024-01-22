Мрази ВСУшные...!

Таких Табахов пруд пруди, с врагами надо по вражески, а не миндальничать, Зеленский и сейчас в почете, кто его поощряет, большинство на Украине. Почему надо жалеть засчет своих?

ВМ

Владимир Минаков

"Офис президента Украины, это символ, здание Верховной Рады, тоже. Здание ГУР или МО Украины, СБУ, Центральный банк и т.д. " Понятия не имею в символах, юридической казуистике... Может кто подскажет. Вот если кто-то знакомый совершил заказное убийство, а я дал на это деньги, то я соучастник события или просто сочувствующий? А кто из названных автором учреждений - просто сочувствующий печальным событиям в Донецке, ведь говорят, что Донбасс- Украина и живущие там - украинцы? А почему тогда их свои убивают? Или они уже чужие и так делать можно?