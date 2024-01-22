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Мрази ВСУшные...!

Мрази ВСУшные...!

ВСУ, неспособная выиграть войну, продолжает целенаправленно обстреливать, терроризировать и убивать мирное население Донецка при поддержке США, Великобритании и большей части Европы.

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Комментарии
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Н
Нина
Таких Табахов пруд пруди, с врагами надо по вражески, а не миндальничать, Зеленский и сейчас в почете, кто его поощряет, большинство на Украине. Почему надо жалеть засчет своих?
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46 мин.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Офис президента Украины, это символ, здание Верховной Рады, тоже. Здание ГУР или МО Украины, СБУ, Центральный банк и т.д. &quot;                       Понятия не имею в символах, юридической казуистике... Может кто подскажет. Вот если кто-то знакомый совершил заказное убийство, а я дал на это деньги, то я соучастник события или просто сочувствующий?  А кто из названных автором учреждений - просто сочувствующий печальным событиям в Донецке, ведь говорят, что Донбасс- Украина и живущие там - украинцы? А почему тогда их свои убивают? Или они  уже чужие и так делать можно?
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38 мин.

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