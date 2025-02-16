Ученые предупреждают об угрозе исчезновения Атлантического океана: последствия для Земли Ирина ВальковаАтлантический океан, одно из крупнейших и самых значимых водных просторов на планете, может существенно сократиться или даже исчезнуть в далеком будущем.
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