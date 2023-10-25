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  • Meerflieger
    Дикта́нт (лат. dicto «диктовать» от dicere «говорить») — вид обучения правильному письму для закрепления навыков и пр...Жители Куркина от...

Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Председатель Экспертного совета Госдумы по строительству рассказал, как благоустроят Москву в ближайшие пять лет

Еще одно направление, по которому намерены активно работать городские власти — формирование сети центров «Московского долголетия» Председатель Экспертного совета Государственной Думы по строительству рассказал жителям Москвы о планах по благоустройству города, которые будут реализованы в ближайшие пять лет.

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