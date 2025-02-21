Жизнь после жизни: открытия ученых о том, что происходит после смерти Юлия ЧелкановаСовременная наука продолжает исследовать загадки жизни и смерти, и недавние открытия ученых открывают новые горизонты понимания того, что происходит с сознанием после физической смерти.