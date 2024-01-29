Путин напомнил Дрозденко о проблеме обманутых дольщиков Ленобласти

Алексей Даничев/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин 29 января провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, в ходе которой напомнил о существующей в регионе проблеме с обманутыми дольщиками.
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