Французский премьер-министр отказался участвовать в президентских выборах

Премьер-министр Франции официально заявил о своем отказе от участия в президентской гонке. Это решение связано с намерением сосредоточиться на выполнении своих текущих государственных обязанностей и обеспечении стабильности в стране.
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