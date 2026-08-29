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Французский премьер-министр отказался участвовать в президентских выборах

Французский премьер-министр отказался участвовать в президентских выборах

Премьер-министр Франции официально заявил о своем отказе от участия в президентской гонке. Это решение связано с намерением сосредоточиться на выполнении своих текущих государственных обязанностей и обеспечении стабильности в стране.

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