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Происшествия

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В Смоленске полицейские провели профилактическую акцию «Пятерка безопасности»

Сотрудники Управления Госавтоинспекции и правового отдела УМВД России по Смоленской области провели профилактическую акцию «Пятерка безопасности» в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад».

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