Правительство Украины подтвердило приоритетный доступ США к недрам страны

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что подтвердила информацию о получении Вашингтоном приоритетного доступа к данным об украинских месторождениях в рамках соглашения о недрах.
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