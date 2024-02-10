DJ Smash принял решение рассказать, как прошла вечеринка у Ди Каприо

В интервью недавно DJ Smash поделился воспоминаниями о встречах с Канье Уэстом и Леонардо Ди Каприо. Андрей рассказал, что познакомился с Канье Уэстом на вечеринке в честь дня рождения внука узбекского президента.
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