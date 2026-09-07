Культуромания
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Культуромания

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Фоторепортаж: на «Русском царстве» показали историческую крепость, воинские баталии и культуру XVII века

Фоторепортаж: на «Русском царстве» показали историческую крепость, воинские баталии и культуру XVII века

5 и 6 сентября в Московской области состоялся военно-исторический фестиваль «Русское царство», посвященный XVII веку, главными событиями которого стали баталии Смоленской войны и обороны Троице-Сергиевой лавры.

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