Фоторепортаж: на «Русском царстве» показали историческую крепость, воинские баталии и культуру XVII века

5 и 6 сентября в Московской области состоялся военно-исторический фестиваль «Русское царство», посвященный XVII веку, главными событиями которого стали баталии Смоленской войны и обороны Троице-Сергиевой лавры.
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