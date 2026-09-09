Мали: Правительственные чиновники продлили комендантский час в регионе Мопти, который будет действовать каждую ночь с 23:00 до 06:00 по Гринвичу до 28 сентября, после скоординированных атак боевиков Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин (ДНИМ) и Фронта освобождения Азавад (ФЛА) по всей стране.