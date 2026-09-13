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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Пил о критике Трампа Гашеком за «дружбу» с Путиным: «Ты неудачник, Дом. Когда я судил твои матчи, слышал, что ты был плохим партнером по команде – теперь все ясно»

Бывший судья НХЛ Тим Пил назвал неудачником экс-вратаря сборной Чехии Доминика Гашека после его критики в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает Sportskeeda.

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