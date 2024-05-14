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Зиньковский о 0:1 с «Балтикой»: «Не скажу, что провал, скорее, разочарование. Кубок не был главной целью сезона, еще есть чемпионат»

Красно-белые в гостях уступили «Балтике» (0:1) в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. «Не скажу, что этот матч – провал.

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