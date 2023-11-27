В Киеве разорвало самый большой флаг Украины около монумента "Родина-мать"

Самый большой флаг Украины не выдержал испытания погодой.Киевляне опубликовали видеокадры разорванного флага Украины, который находится у оскверненного монумента "Родина-мать" и считается самым большим в стране.
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