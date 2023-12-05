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  • Halyna Pak
    Ты,наверное,не жила в СССР,поэтому чушь городишь!!!ГД прекратила пол...
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Песков: для Путина не имеет значение звание человека года от журнала Time

Песков: для Путина не имеет значение звание человека года от журнала Time

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента России Владимира Путина не имеет никакого значения тот момент, что американский журнал Time включил его в шорт-лист претендентов на звание человека года.

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