Европейские компании создадут первый экзоатмосферный перехватчик: испытания намечены на 2027 год

Художественное изображение экзоатмосферного перехватчика / © Airbus Defence and Space Компании Destinus, MBDA, Safran, Airbus и Thales подписали меморандум о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO.
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