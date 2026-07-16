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Европейские компании создадут первый экзоатмосферный перехватчик: испытания намечены на 2027 год

Европейские компании создадут первый экзоатмосферный перехватчик: испытания намечены на 2027 год

Художественное изображение экзоатмосферного перехватчика / © Airbus Defence and Space Компании Destinus, MBDA, Safran, Airbus и Thales подписали меморандум о намерениях по созданию консорциума Bliksem EXO.

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