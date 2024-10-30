Британский политолог Ливен: США придется выбирать между Киевом и ядерной войной

Британский политолог, журналист Анатоль Ливен считает, что если Соединенные Штаты не вынудят украинские власти пойти на компромисс с Россией, то это может привести к разгрому Украины и поставит США перед сложнейшим выбором, начинать ли ядерную войну.
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