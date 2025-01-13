Кома и отказ сердца с легкими – что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна Евгения КомароваВрачи оценивают состояние Тиграна Кеосаяна как тяжелое – кома почти с момента госпитализации и было пережито страшное – легкие режиссера не работали и сердце не качало.