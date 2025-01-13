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Кома и отказ сердца с легкими – что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

Кома и отказ сердца с легкими – что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна

Кома и отказ сердца с легкими – что известно о состоянии Тиграна Кеосаяна Евгения КомароваВрачи оценивают состояние Тиграна Кеосаяна как тяжелое – кома почти с момента госпитализации и было пережито страшное – легкие режиссера не работали и сердце не качало.

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Ингерман Ланская
Дай, БОГ, Тиграну выжить и выздороветь!!!!
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