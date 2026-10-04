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Папа Лев XIV раскрыл тайну: зачем искусству нужна «человеческая искра» и почему нейросети не заменят художников

Ватиканский понтифик Папа Лев XIV вызвал бурю эмоций на встрече с художниками и кураторами в Апостольском дворце, где раскритиковал искусство, созданное с помощью искусственного интеллекта.

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