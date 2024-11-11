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В Молдавии назвали президентские выборы операцией по захвату власти

В Молдавии назвали президентские выборы операцией по захвату власти

Выборы президента Молдавии стали не демократической процедурой, а операцией по захвату власти. Об этом заявил бывший министр юстиции страны Фадей Нагачевский в соцсети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Бляха муха, молдаване промолчали. Стало быть согласные.
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8 час.
Мария ВеселовскаяТомаш
ДА ПОТОМУ ЧТО ВСЕГО БОЯТСЯ!  ОНА ЖЕ УСТАНОВИЛА ДИКТАТУРУ!!!  ГОРДОСТИ НЕТ У САНДЫ! УШЛА БЫ - НО НЕТ ГОРДОСТИ! А ИСТОРИЮ СТРАНЫ, КРАЯ НЕ ЗНАЕТ!
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8 час.

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