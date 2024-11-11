В Молдавии назвали президентские выборы операцией по захвату власти

Мария ВеселовскаяТомаш

ДА ПОТОМУ ЧТО ВСЕГО БОЯТСЯ! ОНА ЖЕ УСТАНОВИЛА ДИКТАТУРУ!!! ГОРДОСТИ НЕТ У САНДЫ! УШЛА БЫ - НО НЕТ ГОРДОСТИ! А ИСТОРИЮ СТРАНЫ, КРАЯ НЕ ЗНАЕТ!