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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани убрали 20 деревьев с проезжей части

В Рязани убрали 20 деревьев с проезжей части

Данные представлены по состоянию на 12:00. Бригады провели работу по следующим улицам: ·        Юбилейная дом № 8, ·        Северный переулок дом № 1А, ·        Советской Армии дом № 3 корпус 4, ·        Советской Армии дом № 7, ·        Тимакова дом № 6, ·        Затинная дом № 32, ·        Толстого дом № 2, ·        Шевченко дом № 52А, ·        Нахимова дом № 68, ·        3-й Мопровский переулок дом № 4 корпус1, ·        Солотча, ул.

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