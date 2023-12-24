В Рязани убрали 20 деревьев с проезжей части

Данные представлены по состоянию на 12:00. Бригады провели работу по следующим улицам: · Юбилейная дом № 8, · Северный переулок дом № 1А, · Советской Армии дом № 3 корпус 4, · Советской Армии дом № 7, · Тимакова дом № 6, · Затинная дом № 32, · Толстого дом № 2, · Шевченко дом № 52А, · Нахимова дом № 68, · 3-й Мопровский переулок дом № 4 корпус1, · Солотча, ул.
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