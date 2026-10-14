Трамп способен использовать против Киева свой самый дешевый рычагЗаместитель директора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик указал на самый дешевый рычаг Трампа, который он может использовать против Украины.
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