Доцент Казанцева рассказала, что изменилось в правилах оплаты ЖКХ

С октября изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Кто сможет избежать дополнительных расходов и на что стоит обратить внимание жильцам, чтобы не переплачивать, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.