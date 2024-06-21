Три скандинавские страны договорились о военном транспортном коридоре

Норвегия, Швеция и Финляндия договорились о создании транспортного коридора, который будет проходить на севере трех стран и служить для быстрой переброски солдат и военного оборудования между государствами.
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