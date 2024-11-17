Русская весна
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Русская весна

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Русско-украинский конфликт завершится переговорами, — глава Пентагона

Русско-украинский конфликт завершится переговорами, — глава Пентагона

США хотят, чтобы военный конфликт Москвы и Киева завершился как можно скорее, а союзники Украины делают все, чтобы она «могла защищать себя и свой суверенитет», заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском Дарвине после встречи с министрами обороны Австралии и Японии.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах... Зеленский – конченый, просроченный наркоман – клоун-идиот, а попросту – дешёвая продажная – ГНИДА.....
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