Русско-украинский конфликт завершится переговорами, — глава Пентагона

США хотят, чтобы военный конфликт Москвы и Киева завершился как можно скорее, а союзники Украины делают все, чтобы она «могла защищать себя и свой суверенитет», заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в австралийском Дарвине после встречи с министрами обороны Австралии и Японии.