Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Казанско-Богородицкую церковь в селе Большое Фролово Буинского района включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
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