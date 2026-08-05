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Татар-информ

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Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН

Казанско-Богородицкую церковь в Буинском районе включат в реестр ОКН

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Казанско-Богородицкую церковь в селе Большое Фролово Буинского района включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

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