Читатели Авто Mail

﻿﻿Как правильно выбрать шины?Что означают цифры и другие символы на них?Можно ли размещать разные модели на одной оси?Шины Влияет ли это на экономию топлива? Мы собрали все эти вопросы и ответили на них вместе с экспертами платформы Авито.