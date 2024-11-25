Воздушный торт без хлопот с замесом. Поднимается в духовке сам как подушка

Для создания вкусного торта не обязательно тратить часы на выпечку коржей и сложный крем. Достаточно будет просто отдельно смешать несколько ингредиентов, а потом совместить их вместе — на всю работу уйдет около 15 минут.
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