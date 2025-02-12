Штурмовики захватили опорник ВСУ и неделю сдерживали атаки боевиков в зоне СВО

РИА Новости/Евгений Биятов Минобороны РФ разместило кадры эпизода боя штурмовиков группировки войск "Юг", во время которого военные ВС России захватили опорный пункт украинских боевиков и неделю сдерживали атаки противника на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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