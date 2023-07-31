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Огурцы растут как бешенные: секрет в этих двух ингредиентах

Огурцы растут как бешенные: секрет в этих двух ингредиентах

Правильно подобрав компоненты для приготовления натуральных удобрений, можно дать растениям на огороде все необходимые питательные вещества, повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и защитить их от болезней и вредителей.

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