Голкипер ЦСКА Акинфеев вспомнил о начале своей карьеры

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала "Спорт-Экспресс" вспомнил, как на одном из сборов игрок армейского клуба Андрей Соломатин отправил его купить пиво, а также рассказал, что ему еще приходилось делать в начале своей карьеры.
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