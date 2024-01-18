Голкипер ЦСКА Акинфеев вспомнил о начале своей карьеры

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала "Спорт-Экспресс" вспомнил, как на одном из сборов игрок армейского клуба Андрей Соломатин отправил его купить пиво, а также рассказал, что ему еще приходилось делать в начале своей карьеры.