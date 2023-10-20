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В Общественной палате РФ отметили важность патриотического воспитания молодежи

В Общественной палате РФ отметили важность патриотического воспитания молодежи

Инициатором мероприятия стал глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников. Организаторы мероприятия — Комиссия ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, администрация Вологодского муниципального округа.

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