В Общественной палате РФ отметили важность патриотического воспитания молодежи

Инициатором мероприятия стал глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников. Организаторы мероприятия — Комиссия ОП РФ по добровольчеству и молодежной политике, администрация Вологодского муниципального округа.
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