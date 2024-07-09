В Нижнем Новгороде планируют провести фестиваль культуры народов России и Белоруссии

В Советском районе Минска прошли переговоры о сотрудничестве В Советском районе Минска прошли переговоры о сотрудничестве между Советскими районами Минска и Нижнего Новгорода в рамках межмуниципального сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь.