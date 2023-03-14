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«Уничтожили больше танков, чем Абрамс». Чем известны переданные Украине БМП «Брэдли»

«Уничтожили больше танков, чем Абрамс». Чем известны переданные Украине БМП «Брэдли»

Украинским войскам скоро должны поступить американские боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley. 30 января Транспортное командование (TRANSCOM) США сообщило в своем твиттере, что ведет работу по транспортировке 60 «Брэдли».

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