«Уничтожили больше танков, чем Абрамс». Чем известны переданные Украине БМП «Брэдли»

Украинским войскам скоро должны поступить американские боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley. 30 января Транспортное командование (TRANSCOM) США сообщило в своем твиттере, что ведет работу по транспортировке 60 «Брэдли».
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